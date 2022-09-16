Vefat eden hasta eşinden anlamlı bağış

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kronik böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören ve 2021 yılı Aralık ayından itibaren ev hemodiyalizi takibinde olan hasta Süha Kurt, kalp krizi nedeniyle vefat etti. Süha Kurt'un eşi Nurdan Kurt tüm hemodiyaliz ekibi adına TEMA Vakfı'na 30 adet fidan bağışında bulundu. Nurdan Kurt, eşinin sağlığında hemodiyaliz ekibine olan minnettarlığını sürekli ifade ettiğinden dolayı böyle bir davranış yapmayı canı gönülden istediğini belirtti.

Eşi merhum Süha Kurt adına yaptığı anlamlı bağışın belgesi, Başhekim Doç. Dr. Turhan Togan, Nefroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bülent Huddam Dr. Öğretim Üyesi Dilek Gibyeli Genek, Dr. Okşan Uyar Gazezoğlu, Dr. Tahir Özen, ev hemodiyaliz hemşiresi Münire Odacıoğlu ve tüm hemodiyaliz ekibinin katılımıyla teslim alındı.

Yapılan bu anlamlı bağışın tüm ekibi çok mutlu ettiğini ifade eden Prof. Dr. Bülent Huddam, hemodiyaliz ekibi ve hastaların aile gibi olduğunu belirterek yapılan bu nazik davranış için bağışçı Nurdan Kurt'a teşekkür etti.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan bağışçı Nurdan Kurt'a ve tüm ekibe göstermiş oldukları samimi ve özverili çalışmaları adına yapılan bu onur verici davranış için teşekkür etti.