Vektör ile mücadele devam ediyor

12 ay boyunca vektör ile mücadele çalışmaları sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde halkın ve Muğla'ya gelen misafirlerin yaşam kalitesini yükseltmek, rahat bir yaz sezonu geçirmelerini sağlamak amacıyla sivrisinek, hamamböceği ve haşereye karşı ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı.

12 ay boyunca vektör ile mücadele çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'a kadar sürecek olan tam kapanma döneminde de vektörle mücadele hizmetlerine yoğun bir şekilde devam ediyor.

Yaklaşan yaz sezonu öncesi halkın ve Muğla'ya gelecek olan misafirlerin yaşam kalitelerini yükseltmek, rahat bir yaz sezonu geçirmeleri sağlamak amacıyla Büyükşehir ekipleri, sivrisinek, hamamböceği ve haşereye karşı ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı.

İl genelinde vektör mücadelesi sertifikalı alanında uzman 209 personel ve 57 araç ile çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, havuzlar, fosseptikler, sulama havuzları gibi sivrisinek üremesine neden olan sabit su kaynaklarını ilaçlıyor. Aynı zamanda Büyükşehir ekipleri, evlerin etrafında oluşan ve içlerinde su biriken değişken sivrisinek üreme alanlarını ilaçlamak yerine ortadan kaldırarak fiziksel olarak kontrol altına almaya çalışıyor.

Vektör Konusunda Vatandaşlar Bilgilendiriliyor

Bahar aylarıyla birlikte tüm canlıların hareketlenmesi nedeniyle uçuşan her şeyin hastalık taşıyan canlılar olan vektör anlamına gelmediğini vurgulayan Büyükşehir ekipleri, sivrisinekle karıştırılan canlılar hakkında vatandaşları bilgilendiriyor. Her türlü canlıyı ilaçlamanın doğru olmadığını vatandaşlara anlatan ekipler, sivrisineklerin durgun sularda ürediği, karasineklerin ağzı açık çöp, gübre vb. organik atıklardan ürediği, bit-pire-kene türü parazitlerin ise dış parazit uygulamaları yapılmayan evcil hayvanlardan kaynaklandığı konusunda bilgilendirme çalışmaları yapıyor. Ayrıca ekipler, ‘Evlerimizin Etrafında Bulunan Sivrisinek Üreme Noktaları Kontrol Kartı' adlı formu vatandaşlara dağıtarak sivrisinek ve diğer haşerelerle mücadele çalışmalarına devam ediyor.