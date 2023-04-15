Vektörle mücadele devam ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadele ekipleri durgun sularda üreyen sivrisineklere karşı düzenli olarak alan taraması çalışmaları yürütüyor. Sivrisineklerin üreme kaynağının bulunması, kaynağın ortadan kaldırılmasına yönelik fiziksel tedbirlerin alınması, vatandaşın bilgilendirilmesi ve sivrisinek larvalarının ergin hale gelerek çoğalmamaları için larvasit uygulaması yapılıyor. Gelen talep ve şikayetlerin çözümü için adrese yönelik alan taraması yapan ekipler, sivrisinek üreme kaynaklarının en az %80'inin fosseptikler, kap-kacaklar, saksı tabakları, suluklar, su biriktirme kapları ya da bidonları, süs havuzları vb yerler olduğunu tespit ederek vatandaşları bilgilendiriyor. Ekipler ayrıca kültürel mücadelede; sivrisineklerin durgun sularda ürediği, karasineklerin ağzı açık çöp, gübre vb. organik atıklardan ürediği, bit-pire-kene türü parazitlerin ise dış parazit uygulamaları yapılmayan evcil hayvanlardan kaynaklandığı konularında da bilgilendirme çalışmaları yapıyor.

Vektörle mücadele ekipleri il genelinde ULV (araç üstü soğuk sisleme) uygulamasına Mayıs ayından itibaren gün batımıyla başlayacak.