Veliler çocuklarından İngilizce öğreniyor

‘Düğerek İngilizce öğreniyor' projesi kapsamında evde aileleri ile pratik yapan öğrenciler, İngilizce çalışırken cep telefonlarına çektikleri görüntüleri proje ekibine gönderiyor. Okuldaki öğretmenlerden oluşan proje ekibi tarafından bu görüntüler izleniyor ve daha sonra belirlenen eksikler, İngilizce öğretmeni Aslı Dağdibi tarafından gideriliyor.

Türkiye'de ilk defa uygulanan proje ile hiç İngilizce bilmeyen aileler çocukları ile hem hoş vakit geçiriyor, hem çocukların pratiklerinin gelişmesine katkı veriyor, hem de İngilizce öğreniyorlar. Aileler okulda da İngilizce öğretmeni Aslı Dağdibi nezaretinde evde öğrendikleri İngilizce kelimeleri müzik eşliğinde yakar top oyunu ile daha da geliştiriyor. Müzik durduğunda top kimde kalırsa kutuya atılan İngilizce kelimeler rastgele çekilerek Türkçe karşılığı veliler tarafından okunuyor.

‘Düğerek İngilizce öğreniyor' projesi kapsamında aileleri ile neşeli dakikalar geçirdiklerini söyleyen öğrenciler, “Aslı hocamız sayesinde İngilizceyi daha çabuk öğreniyoruz. Evde ailemiz ile hoşça vakit geçiriyoruz. Bunun yanında ailelerimiz de yabancı dil öğrenirken, bizler de pratik yapmış oluyoruz. İngilizce derslerimiz şu anda çok çok iyi durumda. Proje ile yabancı dilimizi geliştirmenin yanında evde daha sıcak bir ortam oluştu. Öğretmenimiz tarafından bize verilen konuyu evde cep telefonu ile kaydediyoruz ve proje ekibine bu görüntüleri gönderiyoruz. Görüntüleri izleyen öğretmenlerimiz okulda bizim eksiklerimizi tamamlıyor” dediler.

Düğerek Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu İngilizce öğretmeni Aslı Dağdibi, proje ile öğrencilerin İngilizceyi hem neşeli bir öğrenme şekline getirdiklerini, hem de ailelerin de zamanlarından çalmadan İngilizce öğrendiklerini söyledi. Dağdibi, “Düğerek İngilizce öğreniyor projesi veliler ve öğrencilerin ortak zaman diliminde bir araya gelerek kaliteli bir zaman geçirmeleri ve bu sayede de bu zaman dilimi içinde İngilizce öğrenmelerini amaçlıyor. Buradaki esas amacımız öğrencilerimizin öğrenmesi ve dolayısı ile velilerimiz de öğreniyor. Bu süreci kurs yapar gibi buraya alıp zamandan çalmadan evde geçirecekleri zamanları kaliteli bir şekilde ortaya koymuş oluyorlar. Şimdiden çok güzel geri dönüşler aldık. Öğrencilerimizin İngilizceye olan motivasyonları arttı, henüz yeni bir proje olmasına rağmen başarıları da arttı. Aslında bu proje ilk etapta küçük bir çaplıydı. Bu kadar büyüyeceğini düşünememiştik. Sağolsun Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Hüseyin Şen bu konuda bizi destekledi ve projemizin önemini bize anımsattı. Kendisine de çok teşekkür ediyorum” dedi.