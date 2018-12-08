İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Velilerin düzenlediği kermese yoğun ilgi

Marmaris Sabancı Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği okul yararına kermes düzenledi.

Yöresel ürünler, elişi ürünleri, yiyecek ve içecek ürünlerin satıldığı kermese ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi.


Marmaris'te Sabancı Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği okul yararına kermes düzenledi. Kermeste kurulan stantlarda yöresel ürünler, hediyelik eşyalar, ev içi aksesuarları, el örmesi kıyafetler, yiyecek ve içecek ürünler satılıyor. Okul bahçesinde düzenlenen kermese Marmaris yaşayanları yoğun ilgi gösterdi.


Sabancı Anadolu Lisesi Okul Alile Birliği Başkanı Ayla Özer kermes hakkında bilgi verdi. Özer, “Belirli aralıklarla yaptığımız kermeslerden birisi. Okul yarına yapılıyor. Yine güzel bir günde beraberiz.” dedi.


Kermeste stant açan satıcılar yoğun ilgiden memnun olduklarını dile getirdi. Gelenekselleşen kermes Pazar günü sona erecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.