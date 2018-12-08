Velilerin düzenlediği kermese yoğun ilgi

Marmaris Sabancı Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği okul yararına kermes düzenledi.
Yöresel ürünler, elişi ürünleri, yiyecek ve içecek ürünlerin satıldığı kermese ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi.
Marmaris'te Sabancı Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği okul yararına kermes düzenledi. Kermeste kurulan stantlarda yöresel ürünler, hediyelik eşyalar, ev içi aksesuarları, el örmesi kıyafetler, yiyecek ve içecek ürünler satılıyor. Okul bahçesinde düzenlenen kermese Marmaris yaşayanları yoğun ilgi gösterdi.
Sabancı Anadolu Lisesi Okul Alile Birliği Başkanı Ayla Özer kermes hakkında bilgi verdi. Özer, “Belirli aralıklarla yaptığımız kermeslerden birisi. Okul yarına yapılıyor. Yine güzel bir günde beraberiz.” dedi.
Kermeste stant açan satıcılar yoğun ilgiden memnun olduklarını dile getirdi. Gelenekselleşen kermes Pazar günü sona erecek.