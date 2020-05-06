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Vervet maymunları rehabilitasyon merkezine teslim edildi

Ortaca ilçesinde yasa dışı yollardan temin edilen Vervet maymunu ve yavrusu Muğla DKMP Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.


Doğa Koruma ve Milli parklar Muğla Şube Müdürlüğü ekipleri Muğla'nın Ortaca ilçesinde evinde yasa dışı Vervet cinsi maymun besleyen vatandaş hakkında idari para cezası uygulamış, Vervet cinsi maymun ve yavrusunu koruma altına almıştı.


Anavatanı Güney Afrika olan, alım ve satımı ile yurt dışına çıkarılması yasak olan Vervet cinsi maymun ve yavrusu Müdürlük veterinerleri tarafından yapılan ilk kontrolün ardından Bakanlığa bağlı, Bursa Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderilmişti. Ekipler tarafından Vervet cinsi maymun ve yavrusu Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilerek kurtarıldı.

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