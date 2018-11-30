'Vicdan, hak ve özgürlükler' semineri

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi işbirliğinde denetimli serbestlikten yararlananların katıldığı ‘Vicdan, hak ve özgürlükler' konulu seminer verildi.

Üniversite AKM D salonunda gerçekleştirilen seminere Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, Üniversite rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ve denetimli serbestlikten yararlanan vatandaşlar katıldı. Seminer öncesi konuşan Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, ev sahipliği için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne teşekkür etti. Yavuz, “İnsan hakları ve demokrasiden bahsedenler daha dün itibari ile Akın İpek denilen bir şarlatan vardı FETÖ'cü. Türkiye iade talebinde bulunmuştu. İngiltere'nin gerekçesi ne biliyor musunuz? Bu davalar siyasi imiş ve devletin cezaevi koşulları kötü imiş. Gerekçeye bakar mısınız” dedi.

‘Vicdan, hak ve özgürlükler' konulu semineri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Sosyal Yapı Ve Değişme Anabilim Dalı Dr. Öğretim Görevlisi Ünal Bozyer tarafından verildi. Bozyer sunumunda, “Aslında tüm haklar ve özgürlüklerin değerlendirmesini insanlık önce kendi vicdanında, kendi denetiminde yapmaktadır. İnsanın kendi vicdanı aslında kendi polisidir, kendi bekçisidir. Eğer o vicdan kendisinde varsa, bunca düzenlemelere ihtiyaç kalmayacaktır” dedi.

Seminerin sonunda ev sahipliği için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Hüseyin Çiçek ve sunumu nedeniyle Dr. Öğretim Görevlisi Ünal Bozyer'e plaket verildi.