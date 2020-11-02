İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Villada kumar oynayanlara 82 bin 920 lira ceza

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemlerini ihlal ederek lüks villada kumar oynadığı tespit edilen 19 kişiye, toplam 82 bin 920 lira para cezası uygulandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemlerini ihlal ederek lüks villada kumar oynadığı tespit edilen 19 kişiye, toplam 82 bin 920 lira para cezası uygulandı.


Muğla İl Jandarma Komutanlığı ile Fethiye İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri Ölüdeniz Mahallesi'ndeki C.K.'ya ait villada kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Villaya düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları belirlenen 18 şüpheli ile C.K. yakalandı.


Yapılan aramalarda villada 1 adet poker masası, 10 paket poker kağıdı, 518 adet oyun fiş pulu, 237 adet playboy simgeli fiş pulu, 1 adet hesap kayıtları tutulan ajanda ele geçirildi. Kumar oynayan 18 ve yer temin eden 1 kişiye toplam 82 Bin 920 lira idari para cezası uygulandı.


Olayla ilgili olarak C.K. isimli şahıs hakkında “kumar oynamak için yer temin etmek” suçundan adli işlemlere başlandığı açıklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.