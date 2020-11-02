Villada kumar oynayanlara 82 bin 920 lira ceza

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemlerini ihlal ederek lüks villada kumar oynadığı tespit edilen 19 kişiye, toplam 82 bin 920 lira para cezası uygulandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ile Fethiye İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri Ölüdeniz Mahallesi'ndeki C.K.'ya ait villada kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Villaya düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları belirlenen 18 şüpheli ile C.K. yakalandı.

Yapılan aramalarda villada 1 adet poker masası, 10 paket poker kağıdı, 518 adet oyun fiş pulu, 237 adet playboy simgeli fiş pulu, 1 adet hesap kayıtları tutulan ajanda ele geçirildi. Kumar oynayan 18 ve yer temin eden 1 kişiye toplam 82 Bin 920 lira idari para cezası uygulandı.

Olayla ilgili olarak C.K. isimli şahıs hakkında “kumar oynamak için yer temin etmek” suçundan adli işlemlere başlandığı açıklandı.