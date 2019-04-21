Vücuduna teknenin korkuluğu saplanan 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde teknede oynarken düşen ve vücuduna teknenin demir korkuluğu saplanan kız çocuğu ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Göcek Mahallesi Büngüş mevkii balıkçı barınağına bağlı olan 12 metre uzunluğundaki özel teknede oynayan 14 yaşındaki Zehra Dilay Durmuş, bir anda dengesini kaybederek düştü. Düşünce teknenin korkuluk demirleri Zehra Dilay'ın vücuduna saplandı. Feci kazayı gören çevredekiler bir yandan olaya müdahale ederken diğer yandan sağlık ve itfaiye ekiplerine olayı bildirerek yardım istediler. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, Zehra Dilay'ın vücuduna saplanan demir korkuluğu keserek kızı vücudundaki demirle birlikte hastaneye kaldırdı. Görünmez kazada ağır yaralanan Zehra Dilay Durmuş'un kaldırıldığı hastanede tedavisi devam ediyor.