Vücut Geliştirme İstanbul Bölge Şampiyonasında Muğla'ya 3 madalya

Klasik vücut geliştirme 50-59 yaş master erkekler yarışmalarına katılan Muğla'nın sporcusu Yusuf Işık ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Yarışmanın son günü atletik fizik master erkekler 50-59 yaş ve klasik fizik master erkekler 40 yaş üstü açık sıklet müsabakaları yapıldı. Işık, atletik fizik kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya, klasik fizik kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya sahibi oldu.

Sporu önce sağlık için yaptığını madalyaların daha sonraki hedef olduğunu belirten Yusuf Işık, bundan sonraki yarışmalarda madalya arayışlarının devam edeceğini söyledi.