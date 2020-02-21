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Yaban domuzları için yemlikler yerleştiriliyor

Bodrum’da, yaban domuzları için Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından doğaya yemlikler yerleştirilip içerisine pazar atıkları koyuluyor.

Bodrum'da, yaban domuzları için Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından doğaya yemlikler yerleştirilip içerisine pazar atıkları koyuluyor.


Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, mahalle aralarına inerek çöp konteynerleri ve çevresinde yemek atıkları yiyen yaban domuzları için, yaban domuzlarının geçiş güzergahında bulunan doğal alanlara yemlik yerleştirmeye başladı. Yemliklere, pazar yerlerinden toplanan gıda atıkları koyuluyor.


Yaban domuzlarının mahalle aralarına inmemeleri için Çırkan, Konacık ve Cumhuriyet Mahallelerinin kırsalına yerleştirilen yemlikler çoğaltılarak yarımada genelinde yaban domuzlarının yoğun yaşadığı doğal alanlara yerleştirilmeye devam edecek.

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