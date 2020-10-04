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Yaban Domuzları plajda yiyecek arıyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde turizm sezonundaki hareketliliğin yavaşlaması ile domuzlar sokaklara, plajlara indi, çöplerde yiyecek aradı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde turizm sezonundaki hareketliliğin yavaşlaması ile domuzlar sokaklara, plajlara indi, çöplerde yiyecek aradı.



Muğla'nın Marmaris ilçesinde özellikle pandemiden dolayı geç başlayan turizm sezonunda boş kalan sokaklarda domuzlar çok sık görülüyordu. Sezonun yavaş yavaş sona gelmeye başladığı şu zamanlarda yaban domuzları yine plajlara indi, sokak aralarındaki çöplerde yiyecek aradı. Yaban domuzlarını gören vatandaşlar cep telefonu ile görüntü çekmeyi ihmal etmedi. Özellikle Marmaris konulu sosyal medya mecralarında yaban domuzları ile ilgili şikayetçi olan ve hayvansever vatandaşlar arasında ciddi tartışmalara neden olan bu hayvanların akıbetinin ne olacağı da merak konusu oldu.

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