Yaban domuzlarına beslemeli önlem

Korona virüs salgını nedeniyle özellikle ormana yakın otellerin kapalı olmasından ötürü yiyecek bulamayan yaban domuzları, caddelerde insan kalabalığı olmayınca rahatça şehir merkezlerine inmeye başladı. Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde Marmaris'in ana caddelerine gelen yaban domuzu sürüleri çöp konteynerlerinde yiyecek aradı.

Görüntüler üzerine harekete geçen Marmaris Belediyesi, ormanlık alana yiyecek bırakmaya başladı. Temizlik işleri müdürlüğü ekipleri semt pazarları ve marketlerden çıkan sebze meyve atıklarını toplayarak ormanda farklı yerlere dağıtım gerçekleştirdi. Belediye ekiplerinin adeta yolunu gözleyen yaban domuzları aç kalmaktan kurtuldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan belediye yetkilileri, “Daha önce de bu tarz görüntüler yaşanırdı. Ancak özellikle koronavirüs pandemisi nedeniyle sokaklarda insan sirkülasyonu azalınca yaban domuzu sürüleri daha fazla şehre gelmeye başladı. Biz de hem vatandaşlarımızın can güvenliği hem de yaban hayatın korunması için böyle bir yöntem uygulamaya başladık. Amacımız onları doğal alanlarında tutarak beslenmelerini sağlamak. Bu uygulamayı hayat şartları normale dönene kadar sürdürüceğiz” diye konuştu.