Yaban domuzu Marmaris sokaklarında korkusuzca gezdi

Dünyaca ünlü turizm kenti Marmaris'te sokakta gezen yaban domuzları vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Özellikle pandemi döneminde sürüler halinde ya da tek tek yiyecek aramaya çıkan yaban domuzları vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sokaklarda gezen yaban domuzunu gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Yaban domuzları bazı vatandaşlar ve Marmaris Beleyesi tarafından beslenirken, yaban domuzlarının caddelerde rahatça dolaşması dikkat çekti.