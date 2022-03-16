İhlas Haber Ajansı

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Yaban hayvanları için yem

Yoğun kar yağışı ile yaban hayatında yaşayan canlıların yem ihtiyacının karşılanması amacıyla Muğla’nın kar yağışı yoğun olan bölgelerine yem bırakılıyor.

Yoğun kar yağışı ile yaban hayatında yaşayan canlıların yem ihtiyacının karşılanması amacıyla Muğla'nın kar yağışı yoğun olan bölgelerine yem bırakılıyor.


Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü Merkez şefliği yaban hayatının yoğun olarak bulunduğu Yılanlı Çakmak Yaban Hayatı Geliştirme sahasına kuru yonca yulaf ile yemleme çalışması yaptı.


İklim şartlarının böyle devam etmesi durumunda diğer bölgelerde de yemleme çalışmalarının devam edeceği açıklandı.

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