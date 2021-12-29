Yaban hayvanlarına yem

Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şube Müdürlüğü ekipleri yoğun kar yağışının yaşandığı ve yaban hayvanlarının yaşadığı Yılanlı Çakmak Yaban Hayatı Geliştirme sahasına yonca samanı, buğday, mısır, arpa karışımı ve Pazar artığı yemlerden oluşan yemleme çalışma yaptı.

Şube Müdürü Ömer Kahramanın da katılım sağladığı yemleme çalışmasının bundan sonraki süreçte de sorumluluk alanlarında kış ayları boyunca davam edeceği açıklandı.