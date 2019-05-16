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Yabancı turistlerden yarışmacılara alkışlı destek

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 100’üncü yılı etkinlikleri kapsamında Marmaris’te Gençlik Koşusu düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Marmaris'te Gençlik Koşusu düzenlendi. Atatürk Caddesi üzerinde yapılan yarışları, tekne turunda dönen turistler de izledi. Yaklaşık 100 kişilik turist grubu alkışlarla yarışmacılara destek oldu.


19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Marmaris'te Gençlik Koşusu düzenlendi. Atatürk Caddesi üzerinde yapılan yarışları tekne turunda dönen turistler de izledi. Yaklaşık 100 kişilik turist grubu alkışlarla yarışmacılara destek oldu. Yarışmalarda, bin metrelik Genç Kızlar kategorisinde Nisanur Türk birinci, Bengisu Kısaoğlu ikinci, Handenur Bayır üçüncü oldu. Genç Erkekler kategorisinde ise Mustafa Selim Çelik birinci, Anıl Yanar ikinci, Emircan Deniz üçüncü oldu. Yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödülleri 19 Mayıs tarihinde verilecek.

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