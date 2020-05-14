Yabancı uyruklu öğrencilerden Kızılay'a anlamlı bağış

Muğla'da yabancı uyruklu öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kendilerine gıda

yardımı yapan Türk Kızılay'ına kan bağışı yaparak teşekkür etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde öğrenim gören Azerbaycan, Afganistan, Gana, Suriye ve Filistin uyruklu 21 öğrenci ülkelerine gidemeyince Kötekli Mahallesi'ndeki öğrenci yurtlarında kalmaya başladı. Ülkelerine dönemedikleri için ekonomik zorluk yaşayan ve özellikle gıda ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken öğrencilerin yardım çağrısına Türk Kızılay Menteşe Şubesi yetişmiş, çok sayıda yabancı uyruku öğrenciye gıda yardımı yapılmıştı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın yaptığı “Kızılay'a Kan Bağışında Bulunun” çağrısını izleyen yabancı uyruklu öğrenciler, yaşadıkları zor süreçte kendilerini yalnız bırakmayan Kızılay'a kan bağışında bulundu. Muğla'da eğitim gören 200'ün üzerinde yabancı misafire gıda kolileri ve yardım paketleri ulaştırdıklarını belirten Gürbüz, "Ülkelerine dönemeyen 21 yabancı misafirimiz ve çok sayıda arkadaşı kan bağışında bulundu. Yani bize, 'Siz bizi unutmadınız, biz de size bu şekilde teşekkür ediyoruz.' dediler. Bu da bizi çok mutlu etti" dedi.