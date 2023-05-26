Yağcılar Hanında devrilen çınarın yerine yenisi dikildi

Muğla'nın Menteşe ilçesi eski kent dokusu içerisinde tarihi Yağcılar Hanı önünde bulunan ve geçtiğimiz yıl kuvvetli rüzgârın etkisiyle devrilen çınar ağacının yerine yenisi dikildi. Menteşe'nin günlük yaşamında dinlenme mekanı ve uğrak yerlerinden birisi olan, tarihi Yağcılar Hanının simgesi haline gelen ancak doğa şartları nedeniyle yıkılan 110 yaşındaki çınar ağacının yerine yenisi dikildi. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, “Yağcılar Hanımız gerek Menteşe halkımızın gerekse dışarıdan gelen misafirlerimizin uğrak noktası. Devrilen çınar ağacımız 110 yıllık ve buranın simgelerinden birisiydi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılında korunması gereken ağaç olarak belirlenerek tescili yapılarak koruma altına alınan asırlık çınarımız, geçtiğimiz kış olumsuz hava şartları nedeniyle köklerinden koparak devrildi. Menteşe Belediyesi olarak Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan gerekli izinleri aldık. Ekiplerimiz bu sabah devrilen çınar ağacımızın yerine yenisi dikti. Yağcılar Hanına dikilen çınar ağacımız 5 yaşında. Bugün toprakla buluşturduğumuz çınar ağacımız geleceğimiz olan çocuklarımızla birlikte büyüyecek ve vatandaşlarımız çınarın gölgesinde oturmaya devam edecek” ifadelerine yer verdi.