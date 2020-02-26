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Yağhaneciler MİTSO'da çare aradı

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından zeytinyağı yağhanelerinde yapılan denetimlerde çevre kirliliğine neden olan uygunsuzluklar belirlenen bazı işletmelere para cezası kesildi.


Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından il genelinde zeytinyağı yağhanelerinde yapılan denetimlerde çevre kirliliğine neden olan uygunsuzluklar olduğu gerekçesiyle "kabahat" kapsamında birçok yağhaneye idari para cezası kesilmesinin ardından bazı yağhane işletmecileri Milas Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek sorunlarına çare aradılar. Kimya Mühendisi İzzet Ezber ile birlikte MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer'i ziyaret eden yağhane sahipleri, kendilerinin de Odaya üye olduklarını belirterek kesilen cezaların çok ağır olduğunu anlattılar ve kendilerine bu konuda destek olunmasını istediler.


Yaşanan durumdan üzüntü duyduğunu belirten MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, konuyu ilgili makamlara ileterek olabilecekleri değerlendireceklerini ifade etti. Reşit Özer, zeytinyağı üretiminde zorunlu olarak ortaya çıkan karasu ve prina konusununun, 27 Şubat'ta Muğla Borsasında ilgili makamların da katılacağı bir toplantıda ele alınacağını hatırlatarak "Üyelerimizden bize gelen talepler doğrultusunda bu toplantıda sorunları, şikayetleri anlatacağız ve bir çözüm yolu bulunması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

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