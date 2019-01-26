Yağış ve fırtına Milas'ı felç etti

Muğla'nın Milas ilçesinde birkaç gündür etkili olan sağanak yağış ve fırtına ilçede birçok olumsuzluğun yaşanmasına sebep oldu. Aşırı yağış ve fırtına nedeniyle Milas merkezinde birçok ağaç devrildi, tarım arazileri sular altında kaldı, ev çatıları araçların üzerine düşerek, maddi hasara neden oldu.

Milas'ta, Burgaz Mahallesi'nde uçan bir çatı, çevredeki araçlara zarar verirken, sokaktaki elektrik tellerini kopardı. Cumhuriyet Mahallesi'nde ise bir apartmanın çatısı, park halindeki araçların üzerine düştü. Her iki olayda da can kaybı yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Koru Mahallesi'nde de karayolunun çevresini su bastı. Yoğun yağışlar sonrası, karayollarının altındaki mazgalların tıkalı olması nedeniyle, yol kenarındaki tarım arazilerini su basarken, ahırlardaki hayvanlar su içinde kaldı.

Milas Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli 25 Ocak 2019 Cuma günü saat 22'den itibaren yıkılan ağaçların, kırılan dalların kaldırılması için aralıksız görev yaptı.