İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yağış ve fırtına Milas'ı felç etti

Muğla’nın Milas ilçesinde birkaç gündür etkili olan sağanak yağış ve fırtına ilçede birçok olumsuzluğun yaşanmasına sebep oldu.

Muğla'nın Milas ilçesinde birkaç gündür etkili olan sağanak yağış ve fırtına ilçede birçok olumsuzluğun yaşanmasına sebep oldu. Aşırı yağış ve fırtına nedeniyle Milas merkezinde birçok ağaç devrildi, tarım arazileri sular altında kaldı, ev çatıları araçların üzerine düşerek, maddi hasara neden oldu.


Milas'ta, Burgaz Mahallesi'nde uçan bir çatı, çevredeki araçlara zarar verirken, sokaktaki elektrik tellerini kopardı. Cumhuriyet Mahallesi'nde ise bir apartmanın çatısı, park halindeki araçların üzerine düştü. Her iki olayda da can kaybı yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.


Koru Mahallesi'nde de karayolunun çevresini su bastı. Yoğun yağışlar sonrası, karayollarının altındaki mazgalların tıkalı olması nedeniyle, yol kenarındaki tarım arazilerini su basarken, ahırlardaki hayvanlar su içinde kaldı.


Milas Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli 25 Ocak 2019 Cuma günü saat 22'den itibaren yıkılan ağaçların, kırılan dalların kaldırılması için aralıksız görev yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.