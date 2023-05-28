Yağış yolu kapattı, araç ve konteynerleri sürükledi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, bir cip ve çöp konteynerleri sel sularına kapılarak sürüklendi. Çöp konteynerleri, iş makinesi ile dereden çıkarıldı.

Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, yaklaşık bir saat boyunca sürdü. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, sığınacak yer aradı. Yağış esnasında ana arterlerde yoğun su birikintileri oluştu, yol trafiğe kapandı. Konacık Atatürk Bulvarı'nda trafik akışı su birikintisi nedeniyle durdu. Ulaşım, ara sokaklardan sağlandı.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde de trafikte aksama yaşandı. Karayolları, Bodrum Belediyesi ve Muğla 911 Arama Kurtarma ekiplerinin çalışmalarının ardından kapanan yollar tekrar açıldı. Bitez Söğütlü Caddesi'nde sele kapılan bir cip, metrelerce sürüklendikten sonra durdu. Sel sularına kapılan çöp konteynerleri, iş makinesi ile dereden çıkarıldı. Torba Mahallesi'nde sandık görevlileri, seçim sandığını koruyabilmek için çaba harcadı.