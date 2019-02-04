Yağışlar bal üreticisini sevindirdi

Türkiye'nin çam balı üretim merkezi durumundaki Muğla'da kış sezonunun boy yağmurlu geçmesi bal üreticisini sevindirdi. Üreticiler, İlkbahar ayında don ve afet yaşanmadığı sürece çam balı üretiminin yüzde yüz oranında artış bekliyorlar.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, kış sezonunun Muğla'da yoğun yağışlı geçmesinin yanında İlkbahar aylarının da normal geçmesi durumunda bal üretimine büyük katkı sağlayacağını söyledi. Şahin, “Kış sezonu bol yağışlı geçti. Bol yağışın yanında İlkbahar aylarının da normal seyrinde sürmesi gerekir. Nisan-Mayıs aylarında bahar yaşanır ve don olayı yaşanmazsa bal üretiminde yüzde yüzlük bir artış olabilir. Beklentimiz İlkbahar aylarının bahar havasında geçmesi. Eğer beklentilerimiz doğrultusunda hava şartları devam ederse bal üreticilerimizin yüzü gülecektir” dedi.

Ula'nın Akyaka mahallesinde kışlık kovanları bulunan Ordu'lu arıcı Aykut Kaymak, “Bu seneki kış aylarında şu zamanda yağış miktarının fazla olması sebebiyle önümüzdeki Mayıs Nisan aylarının yani bahar aylarında bir don olayı olmazsa, bir afet olmazsa bu senenin bal üretimi açısından yarı yarıya daha fazla diğer senelere göre fark edeceğini düşünüyoruz” dedi.

Kovanlarını Ordu'dan kışlık Akyaka'ya getiren Şenol Soylu, “Geçen yıl kış hiç olmadı. Bu sene geçen seneye nazaran yağmurlar biraz fazla oldu ve önümüzdeki sezon geçen seneye oranla mal veriminde belki yüzde yüz, daha da fazla verim alabileceğimizi tahmin ediyoruz. Bir afet. bir aksilik olmazsa. Geçen sene ne kış, ne bahar, ne yaz arı için verimli bir sezon geçmedi. Bal üretimi de çok düşüktü. Ben kendim 460 kovandan aldığım60-70 tekene civarında biri bal. Benim nakliye masrafımı dahi karşılamadı yani. Verdiğim 25 bin lira nakliye masrafını karşılamadı” dedi.