Yağışlar barajlara can suyu oldu

Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarında yaşanan kuraklık sonrası Nisan ayında başlayan bahar yağmurları, Muğla'daki barajlara adeta can suyu oldu.

Muğla bölgesindeki içme, kullanma ve sulama amaçlı barajlarda 10 Nisan'da yapılan ölçümlerde özellikle Bodrum'un içme ve kullanma suyunun karşılandığı Mumcular ve Geyik Barajı'nda Şubat ayı sonunda yüzde 47'lerde olan su seviyesi yüzde 2 artarak yüzde 49'a ulaştı. Muğla'da 10 Nisan'dan sonra devam eden yağışlarla bu oranını yüzde 55'ler seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Barajlardaki son durum

10 Nisan itibarıyla Muğla bölgesinde yer alan Akköprü HES barajında doluluk oranı yüzde 92, Geyik Barajı yüzde 49, Mumcular Barajı yüzde 49, Bayır Sulama Barajı yüzde 99, Milas Akgedik Barajı yüzde 58, Fethiye Eşen Barajı yüzde 45 ve Milas Derince Barajı'nda da doluluk oranı yüzde 55 olarak ölçüldü.

Bodrum'un su durumu yağışlara bağlı

Meteorolojik tahminlere göre Muğla bölgesine Nisan ayı ve Mayıs ayı başlarında da yağış bekleniyor. Beklenen yağışların olması durumunda turizmin en gözde merkezlerinden Bodrum'un yaz aylarında su sıkıntısı yaşaması beklenmiyor. Bodrum'un içme ve kullanma suyunun temin edildiği Bodrum Mumcular ve Milas Geyik Barajları yüzde 50 doluluğu geçmiş durumda. Beklenen yağışlar ile Mumcular ve Geyik Barajlarında su seviyesinin yüzde 60-65'lere yükselmesi bekleniyor.