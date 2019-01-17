Yağmur, çamur demeden amatör sporcuları fotoğrafladı

Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunca 26'ıncısı düzenlenen “Amatör Spor Ödül Töreni” Muğla CNS Tesisleri'nde yapıldı. 2017-2018 yılının En'lerinin ödüllendirildiği törene yoğun bir katılım oldu.

Başarı elde eden spor kulüpleri, sporcular ve antrenörlerin yanı sıra amatör spora yer veren medya kuruluşları ile basın mensupları da ödüllendirildi. Törende 48spor.com'a iki ödül verildi. 48 Spor, Muğla'da amatör spora en çok yer veren medya kuruluşlarından biri olarak ödüllendirilirken, spor fotoğrafçısı Berkay Göcekli, en başarılı spor muhabiri ödülünün sahibi oldu. Göcekli; “Verilen ödüller için Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yetkililerine teşekkür ederim” dedi.

Oldukça yoğun bir katılımın olduğu ödül törenin Muğla Milletvekili Burak Erbay, Muğla Vali Yardımcısı Muğla Rıza Dalan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Cumhur Çoban, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Muğla İl Jandarma Komutanı Coşkun Sel, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Yatağan Belediye Başkanı Hasan Haşmet Işık, Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Muğla Amatör Spor Kulüpleri federasyon Başkanı Mehmet Top, spor kulüplerinin yöneticileri, teknik heyetleri ve sporcuları katıldı.

Kürsüye çıkılarak günün anlamına ve önemine vurgu yapan konuşmacıların ardından ödül almaya hak kazananlar tek tek kürsüye çağrıldı ve ödülleri takdim edildi.

Bu yıl futbol, basketbol, hentbol, voleybol, rafting, okul sporları, motosiklet, su sporları, tekvando, hokey, kick-boks, bedensel engelli okçuluk, karate, muay-thai, güreş, kano, eskrim, yelken, okçuluk, motor sporları, tenis, kürek, işitme engelli hentbol, atletizm, triatlon ve satranç olmak üzere toplam 26 branşta mücadele eden kulüpler ve sporcular ödüllendirildi.

Değerlendirmede 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamlayan takımlara da kupaları takdim edildi. Muğla'yı Türkiye genelinde Balkanlar'da, Avrupa'da ve Dünya yarışlarında temsil ederek dereceye giren takım ve sporcular da ödüllendirilirken, Muğla'da centilmence mücadele sergileyen takımlar da ödüle layık görüldü.

Ayrıca amatör spora yardım ve destek veren kişi ve kuruluşlara şükran plaketi, amatör spora en fazla yer ve önem veren gazete, tv ve radyolarda ödüllendirildi. Düzenlenen törende başarılı antrenörler, hakemler, il temsilcileri, saha komserleri ve sağlıkçılarda ödül almaya hak kazandı.

Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından 26'ıncısı düzenlenen Amatör Spor Ödül Töreni'nde toplamda 143 adet ödül sahiplerini buldu.