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Yağmur sonrası denizin rengi değişti

Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün gece yağan sağanak yağmurdan sonra denizin rengi çamur ve balçık yüzünden kahverengiye döndü.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün gece yağan sağanak yağmurdan sonra denizin rengi çamur ve balçık yüzünden kahverengiye döndü. Yağmur sebebi ile denizden gelen çöpler Marmaris Belediyesi ekipleri tarafından sabah saatlerinde başlatılan çalışmalar sonrası hayat normale döndü.


Yağış nedeniyle bağlı teknelerde küçük çaplı maddi hasar oluşurken, yağmur sularının denize ulaşmasının ardından denizin rengi kahverengiye dönüştü. Marmaris ilçe merkezinin dışında Orhaniye Kızkumu ve İçmeler Mahallesinde yağıştan kaynaklı bir hasarın oluşmadığı görüldü.

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