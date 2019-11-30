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Yağmur sonrası sis etkili oldu

Muğla’nın Menteşe, Yatağan, Ula ve Kavaklıdere gibi yüksek kesimdeki ilçelerinde gece başlayan sis bulutları sabah saatlerinde sürücülere zor anlar yaşattı.

Muğla'nın Menteşe, Yatağan, Ula ve Kavaklıdere gibi yüksek kesimdeki ilçelerinde gece başlayan sis bulutları sabah saatlerinde sürücülere zor anlar yaşattı.


Muğla genelinde iki gündür devam eden yağış yerini bugün güneşli bir havaya bırakırken, gece başlayan sis bulutları Menteşe ilçesi ve çevre yolunda yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle şehir içinde ve karayolunda seyreden sürücüler zaman zaman 3 metreye kadar düşen görüş mesafesi nedeniyle zor anlar yaşadı.


Gece başlayan sis bulutu saban saatlerinde güneş ile birlikte yerini güneşli bir havaya bıraktı.

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