İhlas Haber Ajansı

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Yağmuru fırsata çevirdiler, lastikleri yaktılar

Muğla’da devam eden gök gürültülü sağanak yağış sonrası yıldırım düşmesi sonrası birçok noktada yangın çıktı.

Muğla'da devam eden gök gürültülü sağanak yağış sonrası yıldırım düşmesi sonrası birçok noktada yangın çıktı. Yatağan'da ise Roman vatandaşların yaşadığı Dere Mahallesinde yağmurlu havayı fırsat bilen Roman vatandaşlar hurda araba lastiklerindeki telleri çıkarmak için lastikleri yaktı.


Yatağan Dere Mahallesinde roman vatandaşların yoğun yaşadıkları bölgeden siyah dumanlar yükselmeye başladı. İlk başta yıldırım düşmesi sonrası çıktığı tahmin edilen dumanların bulunduğu bölgede yaşayan Roman vatandaşlar, hurda lastiklerin tellerini çıkarmak için yağmurlu havaya güvenerek lastik yaktı.


Hurda araç lastiklerinin yanması ile gökyüzünü siyah duman kaplarken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yanan hurda araç lastiği yangınını müdahale ediyor.

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