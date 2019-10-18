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Yakaköy Engelli Sevgi Sanat Atölyesi yıl sonu sergisi düzenleyecek

Bodrum Belediyesi Yakaköy Engelli Sevgi Sanat Atölyesi 5.

El Sanatları yıl sonu sergisi, 18 Ekim Cuma günü saat 17:30'da, Dibeklihan Yıldız Kenter Sanat Galerisi'nde açılacak.


Engelli bireylerin fiziksel ve düşsel becerilerini geliştirmek amacıyla, Bodrum Belediyesi tarafından kurulan, Yakaköy Engelli Sevgi Sanat Atölyesi öğrencileri, yıl boyu hazırladıkları sanat çalışmalarını sergileyecek.


Dekoratif özgün eserlerden oluşan eserlerin sergisi, Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü, Yıldız Kenter Sanat Galerisi'nde 18-29 Ekim 2019 tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

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