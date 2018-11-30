Yakılacak tahtalara, ikinci hayat

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesinde yaşayan ressam Saba Sakarya tarafından kurulan atölyede sergilenen ürünler yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Ressam Sakarya, Gülpınar Caddesindeki atölyesinde Yalos diye adlandırılan denizden aşınmış ağaç parçalarıyla yaptığı çalışmalar ile atık ahşap ürünlere hayat veriyor. Yerli ve yabancı sanatseverlerin ilgisine hitap eden dekoratif ürünlerin, tabloların yer aldığı atölyede yaz aylarında canlı performanslar sergileniyor. Atölyede, Dalyan Sanat Festivaline katılan önemli ressamların yaptıkları özel çalışmalar da sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Ahşabın çok kıymetli olduğuna değinen Sakarya, “Yakılacak pozisyona gelmiş tahtalara, ikinci bir hayat verdiğimizi düşünüyorum.” sözleriyle ağaç parçalarının ellerinde değerlenmesinden mutluluk duyduğunu dile getiriyor.

Deniz kenarından topladıkları tahta parçalarından geri dönüşüm tasarımıyla ortaya çıkardıkları objelerde Dalyan'a ait bir parça olduğu için atölyesine “Dalyan Spirit” adını verdiğini belirten Sakarya, bölgeyi tanıtmak amacıyla başlattıkları Sanat Festivali için koştururken ortaya çıkan Dalyan sevdasının kendisini bu noktaya getirdiğini vurguluyor.

Uzun yıllardır geri dönüşüm tasarımı yaptığını anlatan Sakarya, ahşap üzerine çalışmalarını sergileyebileceği hayalini kurduğu atölyeyi Dalyan'da açmış olmanın sevincini yaşadığını aktarıyor.

Atölyedeki ürünlerin hepsinin ortak noktasının Dalyan'a ait ahşapların kullanılması olduğuna dikkat çeken Sakarya; “Sevgili eşim ile hayalini kurduğumuz bu atölyeyi hem Dalyan'ı hem de kendi işimizi tanıtacak ve bölgenin değerlerini ortaya koyacak şekle getirmeye çalıştık. Buradaki bütün ahşap ürünler kendi dizaynımız, özel tasarımlar.” diye konuştu.

Ürünlerin kişiye özel olmasının insanların ilgisini arttırdığını ifade eden Sakarya; “Geri dönüşüm tasarımında hiçbir zaman ağacı kesmiyoruz. Atılmış olan tahtalar, mobilya parçaları ile bir takım objeler ortaya çıkarıyoruz. Objelerde kullandığımız ahşapların yüzde 60'ı, Yalos dediğimiz deniz kenarında dalgadan, rüzgardan aşınmış tahta parçaları, bunları deniz kenarından toplayıp dekoratif eşyalara çeviriyoruz.” dedi.

Bölgeye gelen yabancı misafirlerin atölyelerine çok ilgi gösterdiğini söyleyen Sakarya, şunları kaydetti; “İnsanlar el emeği ürünlerimize ilgi gösterdiler. Hatta sosyal medya üzerinden çok güzel paylaşımlarda bulunarak bu bölgede tanınmamıza vesile oldular. Gördükleri ürünleri beğenip paylaştıktan sonra daha fazla insan atölyemize geldi. Konseptimiz ve yapmış olduğumuz işle Dalyan'da tekiz.”

Sakarya, yaz sezonunda çocuklarla çalışma atölyesi düzenlemeyi amaçladığını ve Dalyan Sanat Festivali'nin üçüncüsünü gerçekleştireceklerini de sözlerine ekledi.