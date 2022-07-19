“Yalancı Aranıyor” oyununun galası yapıldı

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT) yaz sezonuna 'Yalancı Aranıyor' adlı politik komedi oyunu ile Bodrum Kalesi Sahnesi'nde 'merhaba' dedi. Dimirti Psathas'ın yazdığı, BBŞT'nin usta oyuncularından, aynı zamanda sinema ve dizi oyuncusu Erdal Cindoruk'un yönetmenliğini yaptığı oyuna Didimliler yoğun ilgi gösterdi.

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'ndeki gösterimi izleyenler arasında; sanat, iş ve basın dünyasından ünlü isimlerin yanı sıra LÖSEV'den 60 çocuk ve Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Kaya yer aldı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras adına herkesi sevgi ve saygıyla selamladığını ifade eden Kaya, “Bu güzel Bodrum akşamında, çok değerli sanatçılarımız bize güzel bir politik hiciv sergilediler. Hepimiz keyif alarak izledik. Bu sebeple kendilerine ve onları yalnız bırakmayan siz değerli sanatseverlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Müdürü Rezzan Şebin, “Bu oyunun arkasında büyük emekler var. Bodrum Belediyesi'nin çeşitli birimlerinden öyle güzel destekler alıyoruz ki bu sahneyi bizlere hazırlayan destek hizmetlerinin zanatkarlarını, marangozlarını, demircilerini, sürücü arkadaşları, temizlik işleri, basın yayın ve zabıta müdürlüklerimizi gerçekten kutluyorum. Belediye Başkanımız Ahmet Aras, oyunlarımızda bizi her zaman özgür bıraktı. Sanata, sanatçıya özgürlüğü vermek demek budur. Siyaset yapmadı, hiçbir şekilde karışmadı ve hiçbir oyunumuzun içeriğini sorgulamadı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz, bütün siyasetçilere örnek olsun" diye konuştu.

Oyun, sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı. Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun yeni oyunu “Yalancı Aranıyor” hazırlanan oyun takvimiyle izleyiciyle buluşmaya devam edecek.