"Yalı Havacivası" yok olma tehlikesi ile karşı karşıya

Muğla ili sınırları içerisinde endemik bitki türlerinden olan Yalı Havacivası'nın (Alkanna mughlae) nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olması sebebiyle, türün “tehdit altında” kategorisinden “kritik olarak tehlikede” kategorisine alındı.

Yalı Havacivası (Alkanna mughlae) popülasyonu takip ediliyor. Tür koruma eylem planı yapılan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Muğla'nın endemik türü olan Alkanna mughlae'nın saha izleme çalışmaları devam ediyor. 1999 yılında bilim dünyasına tanıtılan, sadece Muğla ilinde, Marmaris ve Ortaca ilçelerinde oldukça dar yayılış gösteren bir endemik tür olduğu tespit edilerek, Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı'na göre nesli tehdit altında (EN=Endangered) olarak kabul edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 4. Bölge Müdürlüğü ve Muğla İl Şube Müdürlüğü personeli tarafından arazide yapılan envanter çalışmaları ile türün birey sayıları belirlendi. Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün de katkılarıyla yürütülen arazi çalışmaları sırasında Muğla ili Ortaca ve Marmaris ilçelerine bağlı alanlarda altı lokalitede, Alkanna mughlae popülasyonu tespit edildi. Bu alanlarda yapılan envanter çalışmasında Ortaca ilçesinde 332 birey, Marmaris ilçesinde 34 birey olmak üzere toplam 366 birey sayıldı.

Tespit edilen bu sayının oldukça düşük olmasından dolayı türün EN (tehdit altında) kategorisinden CR (Kritik olarak tehlikede) kategorisine alınması gerektiği sonucuna ulaşıldığı öğrenildi.