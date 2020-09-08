Yalıkavak Atıksu Arıtma Tesisi analiz raporu temiz çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi Küdür Mevkiinde bulunan Yalıkavak Atıksu Arıtma Tesisinden pis suyun doğrudan denize akıtıldığı iddia edilmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tesis çıkış suyundan 25 Ağustos 2020 tarihinde numune alındı. Bakanlık tarafından akredite laboratuvar sonuçları açıklandı. Analiz raporu sonucunda ‘Çıkış suyunun mevzuatta belirtilen standartlar dâhilinde olduğu tespit edilmiştir' denildi.

Bakanlık denetiminde su temiz çıktı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tesis çıkış suyundan numune aldı. Bakanlık yetkilileri aldıkları numune örneklerini Bakanlık tarafından akredite edilmiş laboratuvara gönderdi. Bakanlık tarafından akredite laboratuvar sonuçları açıklandı. Analiz raporu sonucunda “Çıkış suyunun mevzuatta belirtilen standartlar dâhilinde olduğu tespit edilmiştir” denildi. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünün yanı sıra, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı ekiplerince 28 Ağustos 2019'daki denetlemede tesisin faaliyette olduğu, işletme açısından herhangi bir sorun olmadığı ve çıkış suyunun mevzuatta belirtilen standartlara uygun olduğu belirtildi.

Tüm analiz raporları yönetmeliğe uygun

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Tesis çıkış suyundan Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliğine göre ayda 1 kere ilgili Bakanlıkça akredite laboratuvarlar tarafından düzenli olarak numune alınmaktadır. Analiz sonuçlarında mevzuatta belirtilen limit değerleri sağladığı ve olumsuz bir durumun olmadığı görülmektedir. Yalıkavak Atıksu Arıtma Tesisinin faaliyette olduğu ve çıkış suyu olarak Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliğinde belirlenen standartlarda çalıştığı, bu verilerin gerek aylık analiz sonuçları ve gerekse denetlemelerle tescillenmiş olduğu görülmektedir” denildi.