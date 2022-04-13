Yamaç paraşütü kapanan iki pilot 200 metreden denize indi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Babadağ'dan atlayan iki pilot paraşütü kapanınca düşmeye başladı. Yedek paraşüt açan pilotlar yaklaşık 200 metre yükseklikten denize iniş yaptı.

Yamaç paraşütü eğitimi için Ölüdeniz Mahallesi'ne gelen iki pilot, Babadağ'daki pistlerden uçuş yaptı. Babadağ'dan sorunsuz şekilde kalkan pilotların, gökyüzünde akrobasi hareketleri yaptıkları sırada paraşütü kapandı. Düşmeye başlayan pilotlar, yedek paraşüt açarak, yaklaşık 200 metre yükseklikten denize iniş yaptı. Sahildeki botlarla indiği yerden alınarak karaya çıkarılan pilotların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Pilotların denize iniş yaptığı anlar kameralara yansıdı.