Yanan alanlara motorları ile çıkıp tohum topları atıyorlar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde büyük orman yangınlarının ardından fidan dikim seferberliği devam ediyor. Orman İşletme Müdürlüğü bilgileri dahilinde ilçede faaliyet gösteren Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği üyeleri akşamları işyerlerinde oturup kil ve solucan gübresinden oluşan çamura ağaç tohumlarını katıp tohum topları yapıyorlar. Tohum toplarını hem trekking (yürüyüş) yapanlara hem de arabaların gidemediği yerlere giden Cross motosikletleri olan gönüllülere verip zirvelerin yeşillenmesi için çalışıyorlar.

‘Tek hedefimiz yaralarımızı sarmak dağları yeniden yeşillendirmek'

Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma derneği üyelerinin iş çıkış saatlerinde akşamları hazırladıkları tohum toplarını poşetlere ve sırt çantalarına alarak İçmele'in zirvelerine çıkaran motorcular bölgeyi yeniden yeşertmek için mücadele veriyor.

İçmeler 'de yaşayan Turizmci Oğuzhan Karabulut (28) daha önce spor ve macera için kullandığı motoruyla böyle bir maksat için dağlara çıkmanın gurur verici olduğunu belirterek "Boş zamanlarımızda doğamız ve ülkemize bir nebze dahi olsa katkıda bulunabilmek için tohum toplarını dağlara ekiyoruz. Aslen Yozgat'lı olduğum için bölge isimlerine tam hakim değilim ama telefonlarımızda konumları işaretliyoruz. Ona göre dağların zirvelerine ulaşıp tohum saçıyoruz. Sadece bugün 4 bin'e yakın tohum topunu ektik. Kille yapılmış tohum toplarını üst bölgelere, dere yataklarının geçmediği bölgelere tohum saçar gibi belirli aralarla ekiyoruz. Bir de salep tohumları verdiler onları da çubuklar ile çukurlar açıp gömüyoruz" dedi.

Yangın sırasında da alevlerle mücadele ettiklerini kaydeden Karabulut "Yangınlarda buradaydık. Söndürmek için de çok çabalamıştık. O zaman arazi araçlarımız ile hayvanları kurtarmaya çalışmıştık. Çok canımız yanmıştı. Şimdi tek hedefimiz buraları yeniden yeşertmek" diye konuştu.

Kullandıkları motorların arazi için en uygun araç olduğunu ve lastiklerinin patlama ya da yarılma yapmadığı için dağlara çıkmakta en güvenli araç olduğunu belirten Oğuzhan Karabulut "Yüksek beygir gücüne sahip motorlarımızla hem insanların yürüyerek çıkamadığı, hem de arazi araçlarının ulaşamadığı bölgelere çıkabiliyoruz. Marmaris'te birçok kros motor sahibi kişi var. Onların da bize katılıp böyle bir aktivitede gönüllü olmasını istiyorum" dedi.

24 yaşındaki motokrosçu Fatih Yükseliş ise "İçmeler'de yaşıyorum. Burada turizm işi ile uğraşıyorum. Araçların gidemediği taşlı ve kötü yollara motorlarımızla çıkıp tohumları ektik. Yangınlar çok kötüydü, doğayı yeniden yeşertmek için çaba gösteriyoruz" diyerek ekimlerin devam edeceğini belirtti.

"103 bin tohum topu hazırladılar ve hazırlamaya devam ediyorlar"

Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Ali Demirtaş, boş zamanlarında dernek üyeleri ile işyerinde buluşup tohum toplarını hazırladıklarını belirterek "Şimdiye kadar 103 bin tohum topu hazırlayıp bunları doğa yürüyüşü yapan ve motokrosçu arkadaşlara vererek ekimini sağlıyoruz. Özellikle keçiboynuzu, salep tohumlarını ayıklayıp selin dağdan indirdiği toprak, kil ve solucan gübresi ile karıştırıp çamura dönüştürüp tohum topları yapıyoruz. Sonra güneşte kurutuyoruz. Şimdiye kadar on binlerce tohum topu yaptık. Dikim mevsimi bitene kadar 100 binden fazla tohum topunu toprakla birleştirmiş olacağız" diyerek bölgenin yeniden yeşermesine katkı sunmak isteyen herkesin kendilerine ulaşmasını istedi.