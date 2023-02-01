Yanarak ölen kadının ölümü araştırılıyor

Muğla'nın Yatağan İlçesi Yeşilbağcılar Mahallesi Dağdibi Mevkiinde 21 Ocak'ta sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 3 çocuk annesi 40 yaşındaki Figen Çoban evinde yanarak hayatını kaybetmişti.

Çoban'ın üzerine benzin dökerek kendisini yaktığı iddia edilmişti. Jandarma tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, Çoban'ın ölmeden bir gün önce iş arkadaşının attığı mesaj üzerine eşiyle tartıştığı öğrenildi.

Mesajı atan iş arkadaşının mesajı yanlışlıkla attığını söylemesi üzerine ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Jandarma soruşturmayı sürdürüyor.