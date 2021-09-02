İhlas Haber Ajansı

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Yangın geniş bir alana yayıldı, vatandaşlar da seferber oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, şiddetli rüzgar ile etkisini arttırırken, bölgedeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katılıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, şiddetli rüzgar ile etkisini arttırırken, bölgedeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katılıyor.


Edinilen bilgiye göre, Çiftlikköy Alazeytin mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Şiddetli rüzgar ile yangın geniş bir alana yayıldı. Yangına 5 helikopter ve 2 uçak ile havadan ve karadan müdahale sürüyor.



Vatandaşlar da destek veriyor


Bodrum'da geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına almayı şiddetli rüzgar önlüyor. Bölgeye gelen mahalle sakinleri ve vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor. Kendi araçları ile yangın bölgesine gelen vatandaşlar, ellerinde hortum ve yangın söndürme tüpleri ile yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerle birlikte canla başla mücadele veriyor.

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