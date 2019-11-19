Yangın ihbarı, kontrollü yakım çıktı

Yaz aylarında binlerce yangın ihbarının yapıldığı Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Ula'nın turistik mahallesi Akyaka'nın ormanlık alanından yükselen dumanlar sonrası çok sayıda vatandaş yangın ihbarında bulundu.

Akyaka eski çöplük alanından yükselen dumanlar vatandaşları harekete geçirirken 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların ardı arkası kesilmeyince arayan vatandaşlara dumanların yükseldiği alanda ‘kontrollü yıkım' yapıldığı bilgisi verildi. Yaz sezonunda da aynı alanda yangın çıkmış, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevleri ormanlık alana sıçramadan kontrol altına almıştı.

Eski çöplük alanda biriken kesilmiş ağaçlar ve molozlar Ula Belediyesi ekipleri tarafından alanın temizlenmesi amacıyla kontrollü bin şekilde yakılırken, bölgede Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait bir arazöz hazır bekletildi. Belediye ekiplerinin de bulunduğu alanda Akyaka'da temizlik amacıyla kesilen ağaç dalları ve atılan molozlar ekiplerin gözetiminde yakıldı.