Yangın mağdurlarına psikolojik destek

Bir grup uzman psikolog, yaşananların travma oluşturmaması için Osmaniye ve Bayır köylerinde vatandaşlarla görüştü.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Marmaris Belediyesi işbirliğiyle Dünya İnsani Dayanışma Derneği (World Human Relief) üyesi psikologlar yangından etkilenen köylerde vatandaşlarla bir araya geldi. Yangın sonrasında oluşabilecek travma ve farklı psikolojik problemleri şimdiden tespit edip, büyümeden engellenmesi için yürütülen çalışmaya çok sayıda uzman katıldı.

Osmaniye köyünde yangından etkilenen insanlarla bir araya gelen dernek üyeleri onlarla konuşup sohbet ederek sıkıntılarını dinledi ve çözüm yolları gösterdi. Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Uzman Klinik Psikolog Şulenur Orhan; Bodrum, Köyceğiz, Manavgat, Adana gibi afet yaşanan tüm bölgelerde bu çalışmayı yürüttüklerini belirterek “Burada travma sonrası stres bozukluğunun sebep olabilecek bir süreç yaşandı. Bizim temel hedefimiz aslında önleyici bir müdahale yapmak. Yani şu an açılan yaralara aslında sadece pansuman yaptık. Yangından sonra hem çocuklarda hem yetişkinlerde belli belirtiler gözlemliyoruz. Örneğin kabuslar, belli korkular, el titremeleri, iştahsızlık, tekrar yaşanacakmış gibi yoğun kaygı belirtileri. Çok anormal bir dönem yaşadık ve olayın üzerinden çok kısa bir zaman geçti. Bu nedenle insanların bu belirtileri yaşamaları normal. Ancak ilerleyen süreçlerde de devam ederse travma sonrası stres bozukluğu oluşabilir, eğer geçmiyorsa bizi aramalarını söyledik. Amacımız insanların en az hasarla bu süreci atlatması” ifadesini kullandı.