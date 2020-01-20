Yangın mağduru aileye yardım eli

Milas'a bağlı Menteş Mahallesi'nde meydana gelen yangında evsiz kalan Gezgin ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, yaraların sarılması ve aileye yardımda bulunulması için talimat verdi.

Milas'a bağlı Menteş Mahallesi'nde yaşayan Gezgin ailesinin evinde, kimsenin olmadığı bir anda yangın başladı. Yangını fark eden vatandaşlar tarafından yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri, evi saran alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Elektrik arızası sebebiyle çıktığı düşünülen yangının ardından ev tamamıyla kullanılamaz hale geldi.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, evlerinin yanışını gözyaşlarıyla izleyen ve kış gününde evsiz kalan Gezgin ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Menteş Mahalle Muhtarı Bayram Arıcı'nın da bulunduğu ziyarette yangınla ilgili bilgi alan Başkan Tokat, “Yangında neyse ki herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamış. Bu her şeyden önemli! İtfaiye ekiplerimiz de gerekli çalışmayı yaparak yangını söndürmüş. Evde meydana gelen maddi hasarın giderilmesi ve evin tadilat işlemleri için Milas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğümüze ve Fen İşleri Müdürlüğümüze gerekli talimatları verdim. Tadilatın tamamlanması ve ailemizin evine yeniden kavuşması adına gereken desteği acilen sağlayacağız” diye konuştu.

Milas Belediyesi'nin yardım eliyle üzüntülerinin bir nebze olsun dindiğini söyleyen Gezgin ailesi, Milas Belediyesi Başkanı Muhammet Tokat'ın geçmiş olsun ziyaretinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, “İtfaiye ve sağlık ekiplerimize, güvenlik güçlerimize, yangının söndürülmesi için yardımcı olan mahalle halkımıza, Milas Belediye Başkanımız Muhammet Tokat ve Menteş Mahalle Muhtarımız Bayram Arıcı'ya teşekkür ederiz” diye konuştu.