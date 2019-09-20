Yangın sonrası manzara yürekleri burktu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan orman yangınının son hali yürekleri burktu.

Marmaris- Muğla karayolunun 17'nci kilometresindeki Taşhan mevkiinde, geçtiğimiz günlerde çıkan orman yangının hasarı görüntülendi. Yanan yer ve yanmayan yer arasında ki renk farkı ise yangının ne kadar büyük olduğunu ortaya çıkardı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre bölge müdürlükleri bünyesindeki 11 helikopterle havadan, 40 arazöz, 22 su tankeri, 17 iş makinesi, 262'si söndürme işçisi 292 personelle karadan müdahale edilmişti.