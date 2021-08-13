Yangın sonrası tehlike oluşturan ağaçlara müdahale edildi

Bodrum'da 31 Temmuz'da çıkan yangında, evlere yakın bölgede bulunan ağaçların yanmış olan kısımlarını tehlike oluşturmaması için budamaya başladı.

Bodrum Belediyesi Hasar Tespit Komisyonu, yangında zarar gören yurttaşların acil ihtiyaçlarını karşılamak ve gerekli girişimlerde bulunmak için başlattığı çalışmalarda vatandaşların evlerine yakın bölümlerinde ve bahçelerinde bulunan yanmış ağaçların tehlike arz ettiğini belirtmesi üzerine harekete geçti.

Bodrum Belediyesi Hasar Tespit Komisyonu'nun verdiği bilgi üzerine, tehlike oluşturan yanmış ağaçlara müdahale edilebilmesi için Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Aşağı Mazı ve Yukarı Mazı'da evlerin bahçelerinde bulunan ağaçların yanan kısımlarının budama ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Yine Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Gündoğan Mahallesi Kızılburun yolu üzerinde trafikte görüşü engelleyen dallara da müdahale etti. Trafikte tehlike oluşturabilecek görüş aynasını kapatan 5 adet Bodrum ağacının budamasını yaptı.

Öte yandan Bodrum Belediyesi girişimleri ile Mis Gibi 1 Bodrum ekibi ve çevre gönüllüleri ile birlikte çevre temizliği gerçekleştirildi. Mazı Köyü sapağından Yeniköy'e kadar olan bölgede gerçekleşen temizlik çalışması sonunda yapılan bilgilendirmede, “Özellikle yangın riski barındıran alanlarda ve yol kenarlarında gördüğünüz cam vb. materyalleri bölgeden uzaklaştırmanız, yangın riskini azaltmada önemli rol oynayacaktır” ifadelerinde bulunuldu.