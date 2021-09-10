Yangın sonrasında dereler temizleniyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, Muğla'da yaşanan yangınlar sonrasında dere temizliği çalışmaları başlattı. Kış aylarında yaşanabilecek yağışlarda bir sorunun ortaya çıkmaması için yangında zarar gören derelerin temizliğini yapan MUSKİ, yangın sürecinden bugüne kadar 3 bin 285 metrelik temizlik çalışması yaptı.

MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri Bodrum, Marmaris ve Milas'ta çalışmalarına devam ederken bölgede bulunan 20 derede çalışma yapılacak. Marmaris'te 10, Milas'ta 9 ve Bodrum'da 1 derede çalışma yapılması planlanırken, yaklaşık 68 bin 900 metrelik bir alanda temizlik yapılması hedefleniyor.

Konu hakkında Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “İlimizde yaşanan yangınlar sonrasında bir çok dere zarar gördü. Bahar ve kış aylarında yaşanabilecek yağışlarda su baskınları gibi sorunlara yol açmaması için derelerde temizlik çalışması yürütüyoruz. 3 ilçemizde yürüttüğümüz çalışmada yaklaşık 69 kilometre derede temizlik yapmayı hedefliyoruz. Ekiplerimiz aralıksız olarak bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor” ifadeleri yer aldı.

Valilik nezdinde kurulan komisyonda alınan karar sonrasında yangında zarar gören derelerin sorumluluğu DSİ'ye aktarıldı. İşlerin kısa sürede tamamlanması için MUSKİ Genel Müdürlüğü, derelerde yaptığı çalışmayla DSİ'ye destek sağlıyor.