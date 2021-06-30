Yangın ve ortaklar arsındaki anlaşmazlıkla gündeme gelen DSV Yatçılık'tan açıklama

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan dünyaca ünlü yat firması DSV Yatçılık son günlerde ortaklar arasında yaşanan gerginlikle gündeme gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde ortaklar arasında yaşanan gerginlik ve karşılıklı açıklamaların ardından 27 Mayıs günü firmada bulunan bir teknede meydana gelen yangının ardından ortaklar arasında adeta açıklama savaşı başladı.

Bu defa DSV'in kurucu ortağı Valeriy Stepanenko ve Genel Müdürü Ulviye Alizade Kuçeruk firmanın diğer ortakları Muzaffer Özlü ve Arzu Kayaoğulları'nın açıklamalarına cevap vererek ortaklarını suçlayıcı iddialarda bulundular. Açıklamasına “Sayın Özlü ve ortağı Arzu Kayaoğulları'nın DSV Şirketi ve kurucu ortaklar Ulviye Alizade Kuceruk ile Valeriy Stepnenko aleyhine eylemlerini tarih sırası ile geniş kitlelerin bilgisine sunmak çoktandır şart olmuştur. Zira bu son talihsiz açıklama, bu bilgiler ışığında daha da anlamlı hale gelecektir” sözleri ile başlayan Ulviye Alizade Kuceruk, 2018 yılında ortaklarının çeşitli hile ile tüm firmayı ele geçirmeye çalıştığını ileri sürdü. Bunun yanında 2019 SGK kayıtlarında şirkette çalışmayan kişilerin çalışıyor gibi gösterildiğini ileri süren Kuceruk, kendileri aleyhine, kara para aklama, zimmet, güveni kötüye kullanma dahil sekiz ayrı suçtan asılsız iddialarla şikayette bulunulduğunu ileri sürdü.

Açıklamalarının resmi bilgi verilerden oluştuğunu ileri sürerek tarih ve sayı numarası vererek sürdüren Genel Müdür Ulviye Alizade Kuceruk, ortaklarının ortaklık anlaşmasına uygun olmayan hal, tavır ve eylemler sergilediğini hatta müşterileri bile tehdit ettiğini iddia etti. Kuceruk, “27 Haziran tarihli haberde; çekek alanında yaşanan talihsiz yangın olayının daha ateşi soğumamışken olayla ilgili haber ‘Şüpheli yangın' başlığı altında verilmiştir. Haberi bu şekilde verenler bu yangının neden şüpheli olduğunu ve şüphelileri derhal açıklayamaz ise niyetlerinin şirketi karalamak olduğu görülecektir” diyerek bölgede eksik ve ayıplı bırakılan yangın tertibatını bizzat kendi şahsi hesabından karşılayarak tamamladığını söyledi. Kuceruk açıklamasının devamında “ Netice itibariyle menfur olayda DSV şirketinin hiç bir kusuru bulunmamaktadır. Çekme sözleşmelerinde senin imzan olsa da olmasa da durum böyledir” diyerek yangın olayı bahane edilerek DSV şirketine yeniden kayyım atanmasının talep edilmesini tüm kamuoyunun bilgisine sunmak için açıklama yapma gereği duyduğunu söyledi.