Yangına itfaiyeden zamanında müdahale

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan orman yangını itfaiye ve orman ekiplerinin anında müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Menteşe Karşıyaka Mahallesi Düzeyn mevkisinde çıkış nedeni belirlenemeyen orman yangını sonrası vatandaşlar tarafından Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapıldı. İhbarın ardından yangın bölgesine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup amirliği ve Orman ekipleri sevk edildi.

Zamanında yapılan müdahale ile ormanlık alandaki yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında bir dönümlük alan yanarken, ekipler soğutma çalışması yaptı.