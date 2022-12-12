Yangında 1'i ağır, 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken evde bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Kızılağaç Mahallesi Yalı Caddesi'ndeki bir binanın teras katındaki ikamette elektrikli ısıtıcıdan yangın başladı. Yangın, kısa sürede büyüyerek ikametin büyük bölümünü sardı. İhbar üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, bölgeye sevk edildi. Ekipler ve ikamet sakinleri yangına müdahale etti. Yangında ikamet sakinlerinden 1'i ağır 2 kişi, yaralandı. Kerim Y. ve Serkan R. isimli yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evde soğutma çalışması yapılırken, yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.