Yangında ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında ağır şekilde yaralanan evli ve 3 çocuk babası 62 yaşındaki Mustafa Sungur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Çömlekçi Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Mustafa Sungur adlı vatandaşın ikametinde geçen Cuma günü akşam saatlerinde yangın başladı. Evdekilerin uyuduğu saatte başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. İhbarın ardından Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye giderek vatandaşların da desteğiyle yangını söndürdü. Yanan tavan parçalarının bir kısmının üzerine düşen 3 çocuk babası 62 yaşındaki Mustafa Sungur, ağır şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı, daha sonra İzmir Bozyaka Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sungur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şahsın cenazesinin, bugün Bodrum'da toprağa verileceği öğrenildi.