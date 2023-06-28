Yangında cesedi bulunan turistin ailesi DNA testi için Muğla'ya geldi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 23 Haziran'da ormanlık alandaki yangında cesedi bulunan Belçikalı turistin ailesi, DNA testi için Muğla'ya geldi.

Marmaris'te 23 Haziran'da Sarıana Mahallesi üst tarafında ormanlık alandaki yangında bulunan erkek cesedinin kimliği Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekipleri tarafından tespit edilerek Belçika Konsolosluğu ile irtibata geçilmiş aileye ulaşılması sağlanmıştı.

Orman yangınının çıktığı yerde bulunan 32 yaşındaki Belçika vatandaşı Khari Muhamed'in ailesi DNA testi ve cenazeyi teslim almak için Türkiye'ye geldiler.

Marmaris'te 23 Haziran tarihinde öğleden sonra 15.30 sularında çıkan ve 5 hektarlık alanın yanmasına sebep olan yangının başlangıç noktası olduğu tespit edilen yerde bulunan Fas asıllı Belçika vatandaşı Khari Muhammed'in ailesi cenaze işlemleri için Marmaris'e geldi. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile görüşen aile, DNA testi ve cenazeyi teslim almak için Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumuna yönlendirildi. Basın mensupları ile görüşmeyi reddeden aile üyelerinin cenaze işlemlerinin tamamlanmasının ardından Belçika'ya dönecekleri öğrenildi.

İki cumhuriyet savcısının görevli olduğu olayla ilgili soruşturma devam ederken, yanmış halde cesedi bulunan Khari Muhammed'in kesin ölüm sonucu için adli tıp kurumundan gelecek sonucun beklendiği bilgisi edinildi.