Yangında zarar gören Bördübet'in eko sistemi yakından takip ediliyor

Muğla'nın Marmaris ilçesi Bördübet mevkiinde 2022 yılında kundaklama sonucu yanan sahada yaban hayatının yanında, eko sistemde yakında takip ediliyor.

Marmaris'te 2022 Haziran ayında meydana gelen orman yangını 4 gün sonra kontrol altına alınmış, kundaklama sonucu meydana gelen yangında 45 bin dönümlük alanın zarar görmüştü.

Muğla Bördübet Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olarak tescil edilen saha Akdeniz ekosistemi içerisinde ilk defa Bozayı (Ursus arctos) tespit edilen saha olmasının yanında Karakulak (Caracal caracal), Kurt (Canis lupus) ve Su samurunun (Lutra lutra) ender olarak birlikte yaşadığı bölge olarak biliniyordu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Datça Şefliği teknik personelleri ve ‘Datça -Bozburun Yarımadasının Nadir ve Endemik Bitkileri' kitabının yazarı Dr. Riyat Gül ile yangın sonrası ‘Bördübet Yaban Hayatı Geliştirme Sahası' üzerinde incelemelerde bulundular.

Yangın sonrası genel bitki vejatasyonlarının durumu özelde ise bölge endemiklerinin izlenmesi yapılarak raporlandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğince düzenli olarak takibi yapılan yaban hayatı sahasının Dr. Riyat Gül ile birlikte belirlenen bir faaliyet programına bağlı olarak maksimum 2 haftada bir gün olmak üzere izlenmesine ve bitki jejatasyonlarının bu sezon tamamlanıncaya kadarki değişimlerinin kayıt altına alınarak raporlanmasına karar verildi.