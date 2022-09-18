Yangından kurtulan yavru karakulak Marmaris-Datça arasında bulundu

Muğla'nın Marmaris ilçesi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Bördübet mevkiinde 21 Haziran'da çıkan orman yangınında doğal yaşam alanının yüzde 90'ı yanarken, bölgede yaşayan yavru karakulak, Datça Balıkaşıran mevkiindeki bir tesisin yakınlarında bulundu.

Bördübet Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında yangın öncesi de çalışma yürüten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Çevre Koruma ve Kontrol Programı Öğretim Görevlisi Dr. Yasemin İlemin, Datça'da bulunan karakulağa ‘Defne' adını verdiklerini açıkladı. İlemin, “Marmaris Bördübet'te 21 Haziran tarihinde çıkan orman yangınında, karakulak, boz ayı, kurt ve su samuruna ev sahipliği yaptığı için 2020 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'nca ‘korunan alan' ilan edilen Bördübet Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın yüzde 90'ı kül olmuştu. Yangın sırasında ve sonrasında karakulakların alevlerden başka alanlara kaçtığını tespit etmiştik. Geçen gün bölgede arazi çalışması sırasında Datça'nın Balıkaşıran mevkiindeki bir otelin sınırları içerisinde karakulak ihbarı aldık. Bölgeye ulaşıp karakulağa zarar vermeden alandan aldık. Uzman veteriner hekim Dr. Metin İlemin tarafından kontrolleri yapıldı ve sağlıklı olduğunu belirledik. Karakulağımıza Defne ismini verdik. Datça-Marmaris arasındaki ormanlık alana bıraktık. Tesis içinde koruluk alanda farklı zamanlarda olmak üzere, son 2 aydır karakulak görüldüğü bilgisini aldık” dedi.

Bördübet yangınından önce tesis içinde karakulak görülmemesi ve yangından sonra görülmesi, karakulakların bu yangından nasıl etkilendiğinin işareti olduğunu belirten İlemin, “Yaptığımız ilk incelemelerde kendine yeni habitatlar bulma arayışı sırasında tesis sınırlarına girmiş dişi bir karakulak olduğunu anladık. Tesiste insan faaliyetleri az ve yarı doğal bir alan. Ancak yaptığımız değerlendirmelere göre karakulağın burada bulunmasının onun gelecekteki yaşantısı için risk doğuracağını değerlendirdik. Dişi karakulağın 5 aylık olduğunu, civarda annesinin bulunmadığını tespit ettik. Karakulaklar normalde 7-8 aylıktan itibaren annelerinden yavaş yavaş ayrılırlar. Bu küçük dişinin 3-4 aylıkken yangına bağlı olarak annesini bir şekilde kaybettiğini, son 2 aydır yanmamış ormanlık alanlarda ve tesis içindeki korulukta avlandığını ve hayata tutunduğunu anladık. Nitekim tesis içinde yaptığımız incelemelerde rahat bir şekilde avlanıp beslendiğini de gözlemledik. Kendisi dirençli bir dişi, biraz zayıf olduğunu ancak sağlıklı olduğunu gördük. Doğaya geri bıraktığımız alanlarda defne ağacı bol miktarda mevcut. Ayrıca yaban mersini, günlük ağaçları da bıraktığımız bölgede yayılış gösteren bitki türlerinden. Bu alanda bolca miktarda avlayabileceği canlılar var. Ayrıca su kaynakları açısından da zengin bir alana bırakmış olduk. Önümüzdeki haftalarda bölgede başlayacak yağışlar ile besin kaynaklarının daha da aratacak olması sayesinde sağlıklı bir şekilde gelişimini tamamlayacağını düşünüyoruz. Kendisini foto-kapanlar ile izlemeyi ve belli bir büyüklüğe gelince de uydu vericisi takmayı planlıyoruz” dedi.

Karakulakların korunması için Tarım ve Orman Bakanlığı ile Avrupa Birliği ortaklığında Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) koordinasyonunda tür koruma eylem planı projesi yürütülüyor. Ek olarak, Natura Derneği yürütücülüğünde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Milli Parklar koordinasyonunda, “Akdeniz Habitatlarının Son Yaban Kedileri” projesi çerçevesinde bölgedeki karakulak ve yaban kedisi popülasyonlarının son orman yangınlarından nasıl etkilendiği üzerine araştırma projesi de devam ediyor.